PL : le nouveau caviar de Rayan Cherki avec Manchester City
Depuis le début de saison, il crève l’écran. Recruté contre 35 millions d’euros par Manchester City, le prodige de 22 ans régale avec les Skyblues et s’est imposé comme un titulaire aux yeux de Pep Guardiola. Encore aligné dans le onze du coach catalan ce samedi face à Nottingham Forest (13h30), le Lyonnais a encore régalé.
7e passe décisive en Premier League pour le génie de Manchester City et QUELLE PASSE 🥵
#NFOMCI | #PremierLeague
Après une première période propre de sa part, il s’est illustré avec un nouveau caviar en début de seconde période. Ayant vu un superbe appel de Tijjani Reijnders dans la surface, le numéro 10 des Cityzens a servi parfaitement son coéquipier dans la surface. Le Néerlandais ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score à bout portant. Un nouveau caviar pour Cherki, qui compte désormais sept passes décisives en Premier League.
