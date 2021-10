Serie A : la Spezia renverse la Salernitana

Dans le match des mal classés - avec deux équipes à 1 victoire, 2 nuls et 5 défaites - entre la Spezia et le promu de la Salernitana, disputé en ouverture de la huitième journée de Serie A ce samedi, ce sont les Aquilotti qui repartent avec le sourire. Avec 23 ans et 201 jours de moyenne au coup d'envoi, le onze mis en place par Thiago Motta était pourtant le plus jeune de ce début d'exercice 2021/22 du championnat italien. Plus fougueux dans une entame morne, les locaux ont rapidement tenté d'animer les débats. Souvent par l'intermédiaire d'Eddie Salcedo. Ce dernier a d'abord frappé deux fois, avant d'être proche de faire la différence sur sa troisième opportunité. M'Bala Nzola contré sur le côté droit de la surface adverse, a laissé involontairement le ballon à Salva Ferrer, arrivé lancé dans son dos pour ajuster dans la foulée un bon centre devant le but, que Salcedo a envoyé d'un coup de tête sur la barre (27e). Le vent a ensuite tourné, grâce aux battements d'ailes.

Wajdi Kechrida a d'abord déboulé couloir droit pour servir en retrait dans la surface Simy, qui a vu Ivan Provedel s'imposer à bout portant (38e). Puis c'est Luca Ranieri qui s'est présenté de l'autre côté pour délivrer un ballon piqué dans la boîte, que Joel Obi a astucieusement dévié pour Simy, qui ne s'est pas privé pour ouvrir son compteur but avec sa nouvelle équipe (1-0, 39e). Deux tirs cadrés, un but pour le promu, quand la formation de Motta n'avait toujours pas trouvé le cadre à la pause. La réponse n'a pas tardé à venir. A l'issue d'un contre parfaitement orchestré, Viktor Kovalenko a glissé un ballon en retrait à David Strelec, qui a égalisé en enroulant instantanément du gauche vers le côté opposé (1-1, 51e). Ragaillardis, les joueurs de la Spezia ont poussé. Et Vid Belec a dû réaliser une double parade face à Nzola et Salcedo (59e). C'est finalement Kovalenko qui, d'un coup de canon depuis la gauche, a trouvé la lucarne droite du but adverse (2-1, 76e). Rideau.

