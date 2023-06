Bordeaux : les Ultramarines sortent du silence après les incidents

Alors que les Girondins de Bordeaux nagent toujours en eaux troubles devant leur avenir, après qu’un de leurs supporters s’en eut pris à un joueur ruthénois ce vendredi lors de la rencontre décisive de Ligue 2 entre Bordeaux et Rodez (0-1, match arrêté), les Ultramarines sont sortis du silence. Dans un communiqué publié ce samedi, les supporters bordelais ont déploré la tournure prise par cette soirée de festivités.

«C’est le cœur meurtri que nous nous adressons à vous aujourd’hui. Difficile de trouver des mots à la hauteur de notre douleur. Depuis des années, nous nous battons afin que notre tribune soit respectable, passionnée et bruyante mais respectueuse et bienveillante envers tous et toutes (…) Hier, clairement, nous avons failli. Par de multiples jets de projectiles, dans un premier temps. Puis par l’intrusion de l’un des nôtres sur l’aire de jeu, après le but de Rodez. La sidération a laissé place au désarroi. Nous présentons nos plus sincères excuses au club, aux stadiers, aux joueurs, et à l’ensemble des 42 000 personnes présentes au stade hier soir. Avant ce match, nous voulions vous faire rêver ; après ce terrible coup dur sportif, nous avons contribué à transformer cette soirée en cauchemar», peut-on lire dans le communiqué, qui fait tout de même état d’une sanction jugée «disproportionnée», en référence à l’arrêt définitif de la rencontre.

