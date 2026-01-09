L’Angleterre est déjà dingue d’Éli Junior Kroupi

Il fallait une bonne dose d’audace pour tenter le pari de la Premier League à 19 ans, surtout quand on sait combien se sont brûlés les ailes avant. Éli Junior Kroupi n’a pas craint le défi, il est même en train de le gagner depuis sa signature à Bournemouth cet été. Le joueur formé à Lorient continue de prendre en importance dans un secteur déjà bien fourni avec l’international brésilien Evanilson ou l’international turc Enes Ünal, attaquant référencé en Liga.

«Wow, Eli Kroupi est glacial. À 19 ans, il est déjà l’un des meilleurs finisseurs de Premier League. Ce calme devant le but ? Ça ne s’apprend pas», écrivait l’ex-international anglais Daniel Sturridge sur son compte X après le but de Kroupi face à Tottenham (3-2). C’est en restant maître de lui-même que l’attaquant a conquis sa place dans le groupe d’Andoni Iraola depuis plus de deux mois. «C’est un finisseur hors pair. Du pied droit, du pied gauche, de près, de loin, peu importe, quand il a une opportunité, il la saisit. C’est son point fort», louait le coach espagnol au sujet de l’international espoir tricolore, buteur à 22 reprises en L2 l’an passé.

Seul Lamine Yamal marque autant que lui cette saison parmi les U19 du TOP 5 européen

S’il n’est pas encore solidement installé comme titulaire chez les Cherries, Kroupi totalise déjà 7 buts en 16 matchs de Premier League, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de son club juste derrière Antoine Semenyo (10 buts). La performance est d’autant plus significative qu’il n’affiche que le 14e temps de jeu son club (640 minutes, soit un but toutes les 91 minutes en moyenne). «Bournemouth semble avoir déniché une perle rare en la personne d’Eli Junior Kroupi. L’attaquant réalise des débuts impressionnants en Premier League et a dépassé les attentes initiales de son entraîneur après sa signature», écrit The Mirror à son sujet, quand The Guardian le place dans la catégorie des «jeunes joueurs qui illuminent la Premier League», au côté d’Estevao ou encore Max Dowman.

La BBC le met dans sa sélection de 8 joueurs susceptibles de tout casser en 2026 et écrit : «ses quatre premiers buts en championnat ont été marqués à une moyenne de 64 minutes par réalisation, c’est mieux que ce qu’Erling Haaland réussissait à ce stade. Aucun ado n’a plus marqué de buts que Kroupi dans les 5 grands championnats, et seul Lamine Yamal fait aussi bien.» Même chez ses coéquipiers, Kroupi semble faire l’unanimité. «C’est un talent générationnel, déclarait Tavernier après son but génial face à Arsenal début janvier (défaite 3-1). Le club a fait un travail incroyable pour recruter Kroupi. Ce garçon a un avenir dingue devant lui, il montre encore à quel point il est si talentueux.» Dernièrement, Iraola avait admis «devoir trouver le moyen de faire jouer davantage» son joueur. Le départ d’Antoine Semenyo à Manchester City va libérer une place en attaque et pourrait être une solution…