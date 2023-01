PSG : visite médicale en cours pour Hakim Ziyech !

La suite après cette publicité

En attendant qu’un accord définitif soit trouvé entre Chelsea et le PSG, le club londonien a autorisé Hakim Ziyech (29 ans) à se rendre à Paris pour passer sa visite médicale préalable à sa signature au sein du club champion de France en titre.

Le joueur se trouve d’ores et déjà à Paris pour passer des examens médicaux. Si tout se passe comme prévu, l’ancienne star de l’Ajax Amsterdam, qui a joué 10 matches de Premier League avec Chelsea, devrait donc porter les couleurs du PSG jusqu’à la fin de la saison et évoluer aux côtés de Neymar, Messi ou encore Mbappé. Un sacré coup en perspective pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi. Et sans doute pas le dernier…

