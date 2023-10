Pays-Bas : Ronald Koeman tacle violemment Kylian Mbappé

Présent en conférence de presse avant le choc opposant les Pays-Bas à l’équipe de France, Ronald Koeman a profité de l’occasion pour adresser un tacle bien appuyé à un certain Kylian Mbappé, traversant actuellement une période difficile. Interrogé par les journalistes sur un potentiel retard de sa sélection par rapport à celle entraînée par Didier Deschamps, le technicien batave ne s’est pas fait prier pour faire référence à la lourde défaite parisienne contre Newcastle en Ligue des champions (4-1)…

«Nous allons jouer pour ne pas donner de la force à la France. Quel est le résultat maximum pour nous sur ce match ? C’est gagner. Si j’y crois ? Oui, bien sûr. Est-ce que leur équipe est plus développée que la nôtre ? Vous savez, j’ai aussi vu le match entre le PSG et Newcastle, et Kylian Mbappé a joué ce match», a notamment lancé l’intéressé. Pour rappel, lors du match aller, Kylian Mbappé et ses coéquipiers s’étaient promenés en s’imposant 4-0 au stade de France. L’heure de la revanche semble avoir sonné.