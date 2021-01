OM : Arkadiusz Milik bouclé mardi ?

L'Olympique de Marseille touche plus que jamais au but pour Arkadiusz Milik (26 ans). Selon les informations de Sky Sport en Italie, et son journaliste vedette Gianluca Di Marzio, les Phocéens, d'accord avec Naples et l'attaquant polonais, pourraient même finaliser le dossier ce mardi.

Il s'agirait d'un prêt de dix-huit mois avec option d'achat obligatoire, actionnée dès lors que les Ciel-et-Blanc auront obtenu leur premier point en Ligue 1 avec le buteur. Restent encore à définir les dernières modalités de ladite option (8 M€ plus 5 M€ de bonus ou 9 M€ plus 4 M€ de bonus). Cette opération est soumise à la prolongation au préalable de Milik, en fin de contrat en juin 2021, avec Naples. Les agents du joueur attendent les derniers échanges de documents pour donner leur aval définitif.