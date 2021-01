L'OM et Naples tombent d'accord pour Arkadiusz Milik !

La suite après cette publicité

Que le temps où Andoni Zubizarreta ne répondait pas au téléphone semble loin pour les fans de l'Olympique de Marseille. Après deux semaines de mercato, les fans olympiens sont déjà, semble-t-il, sous le charme de leur directeur sportif Pablo Longoria. En effet, Morgan Sanson est en passe de rejoindre l'Angleterre, où Aston Villa lui fait les yeux doux, et une vente à l'OM, ce n'est pas commun. Kevin Strootman, lui, est parti en prêt au Genoa et des négociations existent concernant des arrivées.

Pour commencer, Longoria a été piocher un latéral droit qu'il connaît bien puisqu'il l'a vu évoluer du côté de Sassuolo notamment. Pol Lirola a débarqué la semaine passée sur la Canabière, a connu ses premières minutes contre le Paris SG en Trophée des Champions, se permettant le luxe d'être à l'origine du but de Dimitri Payet, puis a fait ses grands débuts en Ligue 1 contre Nîmes ce week-end en rendant une copie à nouveau correcte.

Un transfert qui pourrait atteindre 13 M€

Mais à Marseille, depuis des années, ce n'est pas de défenseurs qu'on parle, mais plutôt d'attaquant. Depuis l'arrivée de Frank McCourt, l'OM se cherche un avant-centre racé, qui pourrait emmener tout un stade avec lui. Ils ont bien essayé avec Kostas Mitroglou et Dario Benedetto, sans succès. Mais cet hiver semble être le bon et les fans vont pouvoir se rassurer.

L'OM avait jeté son dévolu sur Arkadiusz Milik, l'international polonais du Napoli, en conflit larvé avec son club depuis plus de six mois. On pensait l'affaire mal embarquée mais les Marseillais se sont d'abord mis d'accord avec le joueur, qui veut retrouver du temps de jeu à six mois de l'Euro, puis ce lundi, avec le Napoli concernant une indemnité de 8 millions d'euros et 5 M€ de bonus. On ne connaît pas encore tous les détails de l'opération mais Arek Milik va arriver en France sous peu afin de passer sa visite médicale et faire rêver les supporters de l'OM qui attendent cela depuis longtemps.