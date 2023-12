John Obi Mikel détruit les joueurs de Chelsea

La défaite a laissé des traces. Dimanche, à Goodison Park, Chelsea a replongé face à une valeureuse équipe d’Everton (2-0). Un revers au goût amer. Reece James s’est de nouveau blessé, Mauricio Pochettino a tapé du poing sur la table en réclamant des recrues, et voilà que les Blues pointent à une honteuse 12e place en Premier League. C’en est trop pour John Obi Mikel, ancien pilier du club londonien entre 2006 et 2017, qui n’a pas hésité à dézinguer certains joueurs de l’effectif actuel sur The Obi Wan podcast.

«Il n’y a aucune identité sur la façon dont l’équipe veut jouer. (…) Allons-nous simplement rester assis et dire que nous sommes toujours dans un processus de reconstruction ? Nous n’avons pas le temps pour ça. Nous devons commencer à gagner des matchs. Quand je regarde l’équipe, cela se résume à un manque de leaders. Contre Everton, j’ai regardé autour du terrain, il n’y avait pas un seul leader. Il n’y a personne sur la pelouse pour s’adresser à vos collègues et leur dire : "Réveillez-vous, qu’est-ce que vous faites ?", venir vers vous et vous crier dessus, c’est ce que nous avions avant. Des gens comme Didier Drogba, John Terry et Frank Lampard, quand vous réalisiez un match de merde, ces gars-là vous réveillaient. (…) Je regarde le manager, je ne l’ai pas vu crier à l’un des joueurs pour lui dire : "Fais ton putain de travail, réveille-toi, assure-toi de courir partout pour que nous gagnons la partie"», déplore le Nigérian. Obi Mikel a aussi jugé que Cucurella, Disasi et Badiashile n’étaient «pas à la hauteur», tandis que Gallagher quant à lui n’aurait «aucune chance» de figurer dans les anciennes équipes de Chelsea, bien qu’il soit un «joueur correct». Un sacré coup de gueule qui mérite d’être entendu.