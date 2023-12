PL : Manchester City se relance enfin, Chelsea perd à Everton, West Ham humilié par Fulham

Suite de la 16e journée de Premier League ce dimanche après-midi avec le traditionnel multiplex de 15h. Au programme de cette journée football, Manchester City qui se déplaçait sur la pelouse de Luton Town. L’occasion de retrouver de la confiance et surtout le chemin de la victoire pour les hommes de Pep Guardiola, qui restaient sur 4 matches sans victoire, en affrontant le 18e du classement. Et si le scénario catastrophe s’est dessiné après l’ouverture du score du modeste promu grâce à Adebayo, Manchester City, orphelin d’Haaland forfait pour blessure, a su rebondir. Grealish et Bernardo Silva ont assuré les trois points.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres, il y avait aussi un séduisant match entre Everton et Chelsea. Les Toffees, à domicile, devaient impérativement gagner pour s’éloigner un peu de la zone rouge (17e au coup d’envoi depuis la pénalité de 10 points). C’est chose faite face à une équipe de Chelsea encore une fois décevante et qui enchaîne une nouvelle défaite. Les Blues pointent à la 11e place. Abdoulaye Doucoure et Dobbin ont inscrit les buts de ce match. Enfin dans l’autre match, Fulham a écrasé West Ham (5-0) et rentre dans la première partie de tableau.

Les matches de 15h