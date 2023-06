Séville FC : Víctor Orta est le remplaçant de Monchi !

Tout s’enchaîne très vite pour le Séville FC. A peine le club andalou a remporté la Ligue Europa pour la septième fois de son histoire début juin, et à peine a-t-il décidé de prolonger Mendilibar sur son banc que Monchi a décidé de laisser vacant son rôle de directeur sportif pour rejoindre Aston Villa. Dès lors, les Blanquirrojos se sont mis à la recherche d’un remplaçant au poste de directeur sportif. Et après des semaines de réflexion, les dirigeants sévillans ont décidé de miser sur Victor Orta.

Ancien journaliste sportif, le dirigeant de 44 ans sort de six ans de bons et loyaux services au sein du board de Leeds. Ce n’est pas un inconnu de la maison andalouse car il avait déjà occupé une fonction de directeur technique entre 2006 et 2013. Un passage fructueux qui a visiblement convaincu les dirigeants du Séville FC, qui ont donné plus de détails autour du rapatriement d’Orta : «Le Sevilla FC a signé un accord avec Víctor Orta pour qu’il devienne responsable de la direction sportive de Séville pour les trois prochaines saisons. Orta, arrivé à Séville en début d’après-midi, a signé son nouveau contrat au Ramón Sánchez-Pizjuán. A partir de 18h30, il sera présenté aux médias dans la salle de presse du stade Nervionense.»

