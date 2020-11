Leonardo répond à Thiago Motta pour le poste d'entraîneur

La suite après cette publicité

Sans club depuis le mois de décembre dernier et son éviction du Genoa, sa première expérience à ce niveau, Thiago Motta cherche un nouveau projet. Le jeune entraîneur de 38 ans rêve d'ailleurs de diriger le PSG un jour, où il a été joueur de 2012 à 2018, puis coach des U19 durant la saison 2018/2019. «Mes idées sont toujours celles d’un football offensif. Une équipe comme le Paris Saint-Germain, je pense que c’est compatible avec ça» expliquait-il à RMC ce lundi soir. Il faut dire que Thomas Tuchel est contesté au sein du club français pour ses résultats irréguliers et surtout des choix tactiques et un plan de jeu difficilement lisibles. Pourtant il faudra attendre pour l'ancien milieu de terrain car Leonardo veut laisser encore un peu de temps à l'Allemand.

«Ça fait un moment qu’il avait déjà dit ça. Il était au club, il y a joué, il a entraîné les U19 et c’est normal. Je n'ai pas vu toute l’interview (sur RMC) mais je pense que c’est un rôle très envié. Dans les grandes équipes, c’est normal que tout le monde veuille ce genre de poste. Mais il n’y a rien aujourd’hui. On vit un autre moment. On a le temps. Il n’est pas encore l’heure de faire le bilan aujourd’hui (de Tuchel). L’avion a déjà décollé et nous sommes encore en plein vol. Le moment c’est d’être ensemble, d’essayer de créer le moins de problèmes possible. On verra dans un mois et demi. Il y a 40 jours qui vont être très importants pour nous» prévient le directeur sportif au média du club.