Reims : Dion Lopy plaît à Rennes !

Recruté par le Stade de Reims après un Mondial U20 réussi en 2020 en Pologne, Dion Lopy n’a pas mis longtemps à s’installer dans l’entrejeu du club rémois. À seulement 21 ans, ce milieu box-to-box alliant puissance athlétique et habilité technique n’en finit plus de progresser avec Reims. Récompensé de ses prestations par une première sélection en équipe nationale du Sénégal en mars 2023, Dion Lopy est aujourd’hui sur les tablettes de nombreux clubs de Ligue 1 et de Premier League.

Selon nos informations, le profil du n°17 du Stade de Reims, qui a disputé 26 matches de Ligue 1 cette saison, plaît beaucoup au Stade Rennais qui a coché son nom pour le prochain mercato estival. Un autre club de L1 du premier tiers du classement a même déjà noué des contacts avec les représentants du joueur. Pas forcément vendeur, Reims écoutera les propositions pour son milieu de terrain, mais ne le laissera pas filer à n’importe quel prix, d’autant que deux clubs de Premier League sont également à l’affût, séduit par le profil taillé pour l’Angleterre du natif de Dakar…

