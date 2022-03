OM : le message d'Alvaro Gonzalez après son départ en Espagne

Une information qui s'est vite répandue. Alors qu'il n'entre plus dans les plans de son entraîneur Jorge Sampaoli (seulement 11 apparitions toutes compétitions confondues), le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez est parti en Espagne il y a peu, avec l'accord de l'Olympique de Marseille qui a rapidement confirmé la nouvelle auprès de l'AFP. On attendait alors une réaction de l'ancien roc défensif de Villarreal, et elle vient d'arriver ce dimanche soir.

Via son compte Twitter, le joueur âgé de 32 ans, encore sous contrat avec les Phocéens jusqu'en 2024, a repris un post lui rendant hommage en écrivant «Jusqu'à la mort toujours», le tout accompagné d'un cœur blanc et d'un autre bleu, les couleurs du club. De quoi rassurer tous les supporters du club olympien ?