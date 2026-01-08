Menu Rechercher
Trophée des Champions

PSG : Marquinhos chambre l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Marquinhos célèbre son but face à l'Atalanta @Maxppp
PSG 2-2 Marseille

Le PSG savoure sa victoire aux forceps face à l’Olympique de Marseille dans le Trophée des Champions (2-2, 4 tab 1). À l’issue du match, le capitaine des Rouge et Bleu, Marquinhos, s’est d’ailleurs permis de taquiner les Phocéens au micro de Ligue 1+.

Paris Saint-Germain
On dit quoi @marquinhos_m5 ? 🤣

#PSGOM - #TrophéeDesChampions
Voir sur X

« C’était chaud, c’était dur. Il faut valoriser nos adversaires. Ils y ont cru jusqu’à la fin, mais ils n’ont pas réussi. » Quelques instants plus tard, le Brésilien a récidivé. « On dit quoi ? On dit quoi ? On dit quoi ? Champion mon frère ! Ils ont cru qu’ils allaient gagner », a-t-il déclaré dans une vidéo des célébrations parisiennes postée sur les réseaux sociaux du club de la capitale. C’est de bonne guerre.

