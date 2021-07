PSG : Leonardo, un nouveau mercato de tous les dangers

Tout le monde est d'accord sur un point aujourd'hui : le Paris Saint-Germain est en folie sur ce mercato estival. Si le club de la capitale a déjà bouclé le transfert de Georginio Wijnaldum, libre après son aventure à Liverpool, il y a plein de dossiers chauds qui vont être finalisés dans les jours à venir : Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma ou encore Sergio Ramos. Il faut ajouter à cela les autres pistes parisiennes, à savoir Joaquin Correa (Lazio) ou encore Paul Pogba (Manchester United). Comme nous vous l'annoncions en exclusivité ce dimanche matin, la formation francilienne se rapproche des exigences du clan du champion du Monde 2018...

Autant de dossiers à gérer pour les dirigeants parisiens et en particulier Leonardo. Souvent critiqué, le directeur sportif va une nouvelle fois être au cœur de l'actualité du PSG. Et il ne faudra pas se rater. Dans son édition du jour, Le Parisien fait un large point sur le marché des transferts 2021 du club de la capitale, et le Brésilien va avoir du boulot. Surtout concernant les ventes. Critiqué sur ce sujet l'été dernier avec le seul départ de Loïc Mbe Soh à Nottingham Forest pour 5M€, le principal concerné et ses équipes espèrent cette fois-ci vendre pour environ 200M€.

Des dirigeants à Doha s'agacent du bilan de Leonardo

Pour cela, le quotidien local explique que Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ou encore Leandro Paredes pourraient aller voir ailleurs dans les prochaines semaines. Bien évidemment, dans les 200M€ espérés, le PSG ne compte pas sur une vente de Kylian Mbappé, qui a décidé de ne pas prolonger mais d'honorer sa dernière année de contrat. Là aussi, c'est un sujet brûlant pour Leonardo, qui n'a pas de très bonnes relations avec l'entourage du champion du Monde 2018. Le Parisien affirme même qu'un changement de directeur sportif pourrait tout faire basculer.

Enfin, avec un mercato qui ne plaît pas forcément à tout le monde (les arrivées de Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma ne passent pas forcément dans le vestiaire comme nous vous le révélions en exclusivité récemment), Leonardo va devoir s'occuper du vestiaire. Pour ne rien arranger, le bilan du Brésilien de 51 ans agacerait certains dirigeants à Doha... Cet été, Leonardo n'a donc plus le droit à l'erreur.