OM : la décision forte de Roberto De Zerbi pour cartonner sur la fin de saison

L’Olympique de Marseille retrouve des couleurs. Après une série de résultats assez moyens - 4 défaites en 5 rencontres de championnat - les Phocéens ont pu s’emparer de la deuxième place au classement de la Ligue 1 samedi, grâce à leur lourde victoire 5-1 face à Montpellier, alors que l’AS Monaco a dû se contenter du point du nul (0-0) face à Strasbourg. Les troupes de Roberto De Zerbi ont en plus un calendrier assez favorable, avec une rencontre face à Brest qui n’a plus rien à jouer lors de la prochaine journée par exemple.

Et le coach italien est conscient des attentes qui sont placées en lui et son équipe, n’hésitant pas à responsabiliser une fois encore ses cadres à la fin du match. Pas de choix : l’OM doit se qualifier pour la Ligue des Champions, alors que les Marseillais sont actuellement quatre points au-dessus de la cinquième position, occupée par Strasbourg. Et pour garder ses troupes concentrées et sous pression, le tacticien phocéen pourrait avoir trouvé la solution : une mise au vert en Italie. Une information sortie par le quotidien L’Equipe ce week-end, et qui a été confirmée par le principal intéressé hier après le match.

L’OM vers l’Italie

« A quatre matchs de la fin, tu peux surtout améliorer l’état d’esprit. Ça peut nous aider. Avec Pablo (Longoria, NDLR) et Medhi (Benatia, NDLR), on a décidé que quelques semaines ensemble à se préparer, d’abord pour le match de Brest la semaine prochaine, pouvaient aider l’équipe à comprendre encore mieux ce qu’on est en train de jouer », a ainsi lancé le tacticien italien après la rencontre. Des stages pré-match de Ligue 1 qui pourraient avoir lieu dans la région de Rome.

« Cela donne encore plus de valeur au club, qui fait le nécessaire, et aux joueurs, qui ont accepté. Beaucoup ont de la famille. Mais je leur ai demandé de mettre pendant un mois le focus sur le foot et le terrain. Ça ne peut pas changer leur vie, mais ça peut changer leur carrière. Ça peut montrer qu’on est prêts à tout pour atteindre la Ligue des Champions », a conclu l’ancien entraîneur de Brighton. Les joueurs sont prévenus !