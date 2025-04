OM : Roberto De Zerbi envoie un message fort à ses cadres

Et si l’Olympique de Marseille avait fait taire toutes les critiques ? Sur une terrible série de 5 défaites sur les sept derniers matches, dont un terrible revers à Monaco (0-3), accompagné de plusieurs tensions autour du club, comme l’a évoqué Medhi Benatia ce samedi, les Phocéens ont réagi de la meilleure des manières. «Aujourd’hui, ce n’était pas notre meilleur match, mais est-ce que l’état d’esprit du groupe était là ? Oui», comme l’a justement dit Pierre-Emile Højbjerg à l’issue de la belle victoire au Vélodrome, contre Montpellier (5-1).

Des propos partagés par Roberto De Zerbi, qui a d’abord tenu à évoquer la mauvaise première période de son groupe. «En première période, on n’a pas été très bons. On était assez nerveux et je peux le comprendre. En première période, on a pas attaqué avec assez d’énergie, le bon comportement. Peut-être qu’on avait peur, mais je voulais qu’on attaque avec plus de joueurs et qu’on tire plus (…) Il n’y avait pas de connexion en première période», a-t-il évoqué, en assurant également qu’Amine Gouiri «n’est pas dans sa meilleure forme».

Roberto De Zerbi encense ses cadres

Mais le technicien italien a ensuite eu des mots forts pour ses cadres, dont certains, comme Mason Greenwood, ont été critiqués ces derniers temps. «Je suis fier de mes joueurs, car c’est difficile de jouer ici. Je ne veux pas parler des autres clubs, mais jouer dans ce stade, c’est un autre sport. Si on est là aujourd’hui, c’est parce que Géronimo Rulli a fait une superbe saison, que Mason Greenwood a marqué 18 buts, que Murillo fait une superbe saison et que Luis Henrique a été très bon en première partie. Il faut voir ses qualités».

Mais pour assurer cette deuxième place, Roberto De Zerbi a prévenu qu’il aurait besoin de cette continuité des cadres pour se qualifier en Ligue des Champions. «On a besoin de Léo Balerdi, on ne peut pas jouer sans lui. On a besoin du meilleur Amir Murillo, de Luis Henrique et du meilleur Greenwood. Aussi de Pierre-Emile Højbjerg, l’un des meilleurs joueurs sur le terrain», a-t-il ajouté, en encensant également Adrien Rabiot, «vraiment un joueur top». L’OM a lancé son sprint final.