Séville - Roma : les compositions officielles

C’est jour de finale sur la scène européenne ! À 21h, le FC Séville et l’AS Rome se disputeront le titre en Ligue Europa sur la pelouse de la Puskas Arena, à Budapest. Les Sévillans, recordmen du nombre de titres en C3 (6), face à la Louve du "Special One" Mourinho, titrée en C4 l’an passé… L’affiche promet !

Pour cette finale, Séville s’avance en 4-2-3-1 avec En-Nesyri en pointe, devant Ocampos, Torres et Gil. Fernando et Rakitic sont devant la défense, Telles et Navas sur les côtés. La charnière Badé-Gudelj protège le but de Bono. Pour la Roma, Abraham et Dybala devraient animer l’attaque devant Pellegrini. Cristante et Matic forment le milieu de terrain, entourés par Spinazzola et Celik. Ibanez, Mancini et Smalling seront devant Patricio.

Les compositions

Séville : Bono - Navas (cap.), Badé, Gudelj, Telles - Fernando, Rakitic - Ocampos, Torres, Gil - En-Nesyri

Roma : Patricio - Ibanez, Mancini, Smalling - Spinazzola, Cristante, Matic, Celik - Dybala, Pellegrini (cap.), Abraham