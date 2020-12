Jackson Martinez prend sa retraite

La fin d'une histoire. L'ex-international colombien Jackson Martínez (40 sélections/8 buts) a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Ce samedi soir, c'est sa famille qui a confirmé que l'attaquant de 34 ans, qui était sans club depuis son départ de Portimonense (Liga Nos), où il a marqué 12 buts en 2 saisons, avait décidé de ranger définitivement ses crampons au vestiaire. Alors que son nom circulait dans les couloirs du Deportivo Independiente Medellín, le natif de Quibdó a choisi de se retirer.

«Décision prise d'un commun accord avec sa famille. L'heure de la retraite est arrivée. Il nous a donné beaucoup de joies, il a réalisé ses rêves avec discipline et sérieux. «Idolo Rojo» est une bonne personne. Merci beaucoup, Jackson Martinez» peut-on lire sur le tweet de son représentant. Avec plus de 300 matchs en pro, des aventures à Medellin, Porto (2012-2015), l'Atlético de Madrid (2015-2016) et le Guangzou Evergrande, Jackson Martinez conclut une riche carrière avec pas moins de 7 trophées.