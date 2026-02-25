Menu Rechercher
Mauvaise nouvelle pour Lens

Pierre Sage @Maxppp

Face à Monaco le week-end dernier, Lens n’a pas seulement perdu 3 points (2-3). Les Sang et Or ont également perdu Ruben Aguilar, l’un de leurs hommes forts depuis plusieurs mois. Le latéral de 32 ans s’est écroulé après avoir ressenti une douleur musculaire. En conférence de presse ce mercredi, Pierre Sage a révélé que sa blessure était même plus grave que prévu.

«Ruben Aguilar, contrairement à ce que j’ai dit - je me mouille un peu trop positivement sur les retours en ce moment et malheureusement les nouvelles sont rarement très bonnes derrière - il s’avère que c’est un peu plus grave que prévu. Il devrait manquer entre 2 et 3 semaines. C’est une blessure musculaire au mollet», a confié le coach lensois. Adrien Thomasson, Wesley Saïd et Mamadou Sangaré seront aptes face à Strasbourg vendredi, contrairement à Baidoo, Gradit, Gurtner et Antonio, toujours indisponibles.

