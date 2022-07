JT Foot Mercato : Newcastle est au ralenti sur le mercato

La suite après cette publicité

Ça coince à Newcastle

Six mois après son rachat par le fonds d'investissement public du royaume d'Arabie saoudite, Newcastle abordait ce mercato estival avec l'ambition de se construire un effectif XXL. Mais jusqu'à présent, pas de recrue phare hormis le défenseur néerlandais Sven Botman. Dernièrement, le journal espagnol AS dévoilait l'intérêt des anglais pour Marco Asensio. Mais malgré les potentiels millions que pourront aligner les Magpies, l'Espagnol devrait privilégier le Bayern, Liverpool, la Juventus et l'AC Milan, soit un club qui joue la Ligue des champions. Ensuite, Newcastle semblait tenir la corde d'Hugo Ekitike mais le crack français a préféré choisir le PSG. Et il y a les cas Moussa Diaby et Alexander Isak où les clubs concernés ont profité de l'intérêt des Magpies pour faire gonfler leurs prix, en raison du statut de nouveau riche que porte le club de Premier League. Résultat, ces derniers ont préféré jeté l'éponge. En supplément, le club pourrait voir partir leur joueur le plus décisif cette saison: Allan Saint-Maximin. Même si l'intéressé a assuré qu'il sera un Magpie cette saison, ses dirigeants n'étaient pas contre un départ à Tottenham et Chelsea selon The Athletic. Mais ces derniers ont été refroidis par les 48 M€ demandés. Sauf surprise, le Frenchie devrait donc rester cette saison avant un possible transfert l'été prochain.

Les alternatives à Frenkie de Jong pour Manchester United

Si Manchester United a trouvé un accord avec le FC Barcelone, Frenkie de Jong n'aurait aucune intention de partir, et surtout pas pour rejoindre les Red Devils. Chelsea et le Bayern seraient en revanche des clubs pour lesquels il pourrait éventuellement changer d'avis. De ce fait, les Mancuniens réfléchissent à d'autres options. Le Daily Mail dévoile les plans B étudiés et on retrouve Fabian Ruiz de Naples, Ruben Neves de Wolverhampton ainsi que Youri Tielemans de Leicester. Des pistes onéreuses qui ne devraient cependant pas refroidir la formation d'Erik ten Haf, qui était prête à débourser 85M€ pour le Néerlandais.

Les officiels du jour

C'est officiel, Dries Mertens n'est plus un joueur de Naples. En fin de contrat, le belge n'a pas su trouver un accord pour une prolongation. Il quitte donc le club partenopeo après neuf saisons passées et le statut de meilleur buteur de l'histoire du club.

Luiz Gustavo va retrouver Rudi Gardia. L'international auriverde quitte Fenerbahçe pour l'Arabie Saoudite. Il a signé au club d'Al Nassr pour un an en plus d'une année en option. Le transfert sera officiel sous réserve des examens médicaux.