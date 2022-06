Sven Botman file à Newcastle, le LOSC se remplit les poches

La suite après cette publicité

D'un club du nord à un autre, Sven Botman poursuit sa belle ascension. Après deux saisons plus qu'abouties en Ligue 1 sous les couleurs du LOSC Lille, le défenseur central de 22 ans s'envole vers de nouveaux horizons. Pour être plus précis, le Néerlandais va traverser la Manche et poser ses valises dans le nord-ouest de l'Angleterre, à Newcastle, nouvelle écurie la plus riche du monde, qui vient d'officialiser son transfert ce mardi soir.

«Newcastle United a conclu un accord de principe avec le LOSC Lille pour recruter le défenseur néerlandais Sven Botman pour une somme non divulguée, repoussant ainsi la concurrence de plusieurs équipes européennes pour s'attacher les services de ce défenseur central très apprécié. Botman a passé sa visite médicale à Tyneside et a accepté les termes d'un contrat de cinq ans. Les formalités du transfert devraient être conclues cette semaine, après quoi le joueur de 22 ans deviendra officiellement un joueur de Newcastle United», précise le communiqué des Magpies, qui ont déboursé 40 millions d'euros pour s'offrir le capitaine des Espoirs hollandais (12 capes, 2 buts), dont le contrat avec le club français expirait en juin 2025.

Une belle plus-value pour Lille

Les Dogues peuvent se targuer d'avoir réalisé un très joli coup financier en vendant Sven Botman à Newcastle. Les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy avaient déboursé "seulement" 8 millions d'euros, en juillet 2020, pour s'attacher les services d'un jeune joueur alors peu connu mais très prometteur qui évoluait avec la réserve de l'Ajax Amsterdam. Un pari plus que réussi, d'autant plus que le natif de Badhoevedorp aura marqué son passage à Lille de son empreinte.

Formant une charnière extrêmement solide avec José Fonte lors de la saison 2020-2021, Sven Botman a activement participé à la conquête du quatrième titre de champion de France de l'histoire du LOSC. Un trophée à la saveur particulière tant le PSG a, d'ordinaire, la mainmise sur le championnat de France. Toujours en 2021, le Batave a ajouté un Trophée des Champions à son palmarès en triomphant, encore, des Parisiens.

Botman, pierre angulaire du nouveau projet des Magpies

Désormais, c'est un nouveau challenge qui attend celui ayant défendu les couleurs lilloises à 79 reprises (3 buts, 2 offrandes), avec un projet tout aussi excitant dans le Tyneside. Après avoir rapidement maintenu Newcastle, dépassant même les espérances avec une 11ème place au classement final de Premier League, Eddie Howe dispose désormais d'une arme défensive redoutable dans son effectif. Botman, qui était aussi pisté par le PSG mais surtout l'AC Milan, sera lui en concurrence avec Dan Burn (30 ans), Fabian Schär (30 ans), Ciaran Clark (32 ans) ou encore Jamaal Lascelles (28 ans). Il incarne en tout cas un futur s'annonçant radieux du côté de St James' Park.