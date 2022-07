Newcastle prêt à casser sa tirelire pour Alexander Isak

Après avoir recruté définitivement Matt Targett (Aston Villa) puis fait venir Nick Pope (Burnley) et Sven Botman (Lille), Newcastle patine un peu en plein cœur de ce mercato estival 2022. Les Magpies, nouveau club le plus riche du monde après le rachat par les Saoudiens, veulent encore au moins réaliser un gros coup sur le marché des transferts, notamment en attaque, où Eddie Howe réclame du renfort depuis plusieurs semaines.

The Telegraph explique en ce sens que les Toons pourraient bien jeter leur dévolu sur Alexander Isak (22 ans), le buteur de la Real Sociedad. Cela impliquerait néanmoins de devoir dépenser la quasi totalité du budget restant pour un seul joueur, alors que le coach de Newcastle espère deux recrues offensives cet été. Reste à connaître le montant réclamé par la Real, alors que l'international suédois demeure sous contrat jusqu'en 2026 avec le club espagnol et qu'il pourrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire du NUFC.