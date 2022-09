OL - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est une sacrée affiche qui nous attend ce dimanche soir, pour mettre fin à cette belle journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain se déplace du côté de la capitale des Gaules pour affronter l'OL. Un sacré choc entre équipes sur des dynamiques plutôt opposées, puisque le PSG arrive en forme. Avec un seul nul et six victoires en sept matchs de championnat, l'équipe de Galtier est très sereine, mais risque tout de même d'arriver à ce choc en tant que deuxième au classement, en cas de victoire ou nul de l'OM face à Rennes plus tôt dans l'après-midi.

Chez les Lyonnais, c'est un peu plus tendu, puisque contrairement à son homologue parisien, Peter Bosz ne convainc toujours pas les supporters rhodaniens. Même si le début de saison avait été plutôt bon sur le plan comptable, l'OL a perdu ses deux derniers match, face à Lorient et Monaco, et le Néerlandais est plus contesté que jamais. L'historique plaide en faveur des Parisiens, qui avaient remporté le match au Parc l'an dernier avant un nul à Décines.

Du très beau monde sur la pelouse

Pour ce duel, Bosz n'a pratiquement pas d'absent si ce n'est Boateng, et peut sortir du lourd. Lopes sera donc dans les cages, avec Lukeba et Mendes devant lui. Tagliafico et Gusto occuperont les latéraux. Dans l'entrejeu, on retrouvera Caqueret et Tolisso, avec Toko Ekambi et Tetê dans le rôle d'ailiers. Enfin, le duo Dembélé-Lacazette tentera de faire mal à la défense parisienne.

De son côté, Galtier doit se passer de Kimpembe et Sanches, et va donc aligner Ramos, Marquinhos et Danilo devant Donnarumma. L'entrejeu sera composé de Verratti et de Vitinha, qui seront épaulés par les pistons Mendes et Hakimi. Devant, place au trio magique composé de Mbappé, Neymar et Messi qui risque de causer plus d'un mal de tête à la défense lyonnaise.

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 1er pari doublé, jusqu’à 100€ en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 100€ sur une victoire 3-1 du PSG contre l’OL pour tenter de remporter 1 050 € (cote à 10,50). (cotes soumises à variation)