Real Madrid : Gonzalo Garcia suivi de près par un cador européen

Alors que le Real Madrid a laissé partir Endrick à l’OL jusqu’à la fin de la saison, Gonzalo Garcia, qui est également en manque de temps de jeu derrière Kylian Mbappé. S’il est toujours dans les plans de Xabi Alonso, l’attaquant va étudier toutes les possibilités cet hiver, en vue d’une participation à la Coupe du Monde 2026.

D’après Sky Sports, Gonzalo Garcia a été identifié comme un remplaçant potentiel pour Yildiz, à la Juventus. Le média italien précise qu’il pourrait s’agir d’un transfert à la Nico Paz, c’est-à-dire avec une option de rachat en faveur des Merengues. Reste à savoir si Xabi Alonso souhaite le laisser partir, après Endrick.