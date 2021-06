Pourquoi l'OM peut clairement y croire pour Konrad de la Fuente

La suite après cette publicité

Pressé. L'Olympique de Marseille n'a pas de temps à perdre cet été. Le club phocéen a déjà mis la main sur Gerson (24 ans, Flamengo) et espère pouvoir rapidement boucler le dossier Konrad de la Fuente (19 ans). Les médias catalans révélaient ce dimanche que des négociations étaient en cours entre les Olympiens et le FC Barcelone pour l'international américain (1 cape).

Une réunion est même prévue ce lundi entre toutes les parties pour faire avancer l'opération, expliquent en chœur RAC-1, La Provence et L'Équipe, avec au programme les possibles modalités. Mundo Deportivo affirme qu'un prêt avec option d'achat obligatoire fixée à 5 M€ est sur la table. L'OM a donc clairement des raisons d'y croire. Jorge Sampaoli l'a bien compris, puisque, selon les informations de TV3, l'Argentin a déjà pris son téléphone pour appeler l'attaquant et lui expliquer quelle place il entendait lui donner chez les Ciel-et-Blanc.

De la concurrence pour l'OM

Une démarche que l'intéressé aura sûrement appréciée. Il reproche précisément à Ronald Koeman de lui avoir promis du temps de jeu dès cette saison après sa prise de fonctions l'été dernier. Or, il n'a eu droit qu'à trois entrées en jeu toutes compétitions confondues pour un total d'environ 40 minutes. C'est d'ailleurs pour cette raison que le natif de Miami, sous contrat jusqu'en juin 2022 (avec deux années supplémentaires en option), souhaite aller voir ailleurs cet été, privilégiant pour sa part un transfert sec.

Les planètes sont alignées pour l'OM. Oui mais voilà, d'autres écuries attendent au coin du bois pour récupérer le produit de La Masia, virevoltant et performant sur son côté gauche avec le Barça B cette saison (6 réalisations en 22 apparitions en Segunda B). Le Betis, Alavès et un club de Bundesliga dont le nom n'a pas filtré tentent eux aussi leur chance, précise TV3. La course contre la montre est lancée pour Pablo Longoria et ses équipes.