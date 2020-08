PSG : Kylian Mbappé ne pourra pas démarrer contre l'Atalanta Bergame

« Chaque jour, Kylian travaille dur avec les kinés mais c'est court. On va parler avec le docteur et lui samedi pour voir pour la suite mais je n'y crois pas trop pour l'Atalanta, on va voir s'il peut être sur le banc. » Mercredi soir, à l'issue du dernier match amical du PSG face à Sochaux, Thomas Tuchel exprimait son pessimisme quant à la présence de son attaquant français face à l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions.

Depuis, les mauvaises nouvelles se sont enchaînés, du forfait de Marco Verratti, au problème à l'oreille de Thilo Kehrer et même la blessure de l'entraîneur allemand du PSG, obligé de s'appuyer sur des béquilles ! A tel point que le cas Mbappé était celui où l'optimisme régnait le plus. Malheureusement, selon les informations du Parisien, l'international français de 21 ans sera trop court pour démarrer la rencontre.

Les absences s'accumulent

Le club de la capitale est arrivé à Faro, au Portugal, pour son mini-stage de préparation, et la première séance d'entraînement laissait voir un Mbappé retouchant le ballon et s'essayant même aux frappes face au but. Cependant, la cheville durement touchée par le tacle de Loïc Perrin lors de la finale de la Coupe de France le 24 juillet dernier ne sera pas suffisamment rétablie pour ne pas craindre une rechute et donc la fin de la compétition européenne pour le Français.

Il s'agit là avant tout de gestion pour Thomas Tuchel et son staff, qui espèrent pouvoir compter sur une éventuelle entrée en jeu du buteur français sans hypothéquer une éventuelle présence pour la suite de la compétition, s'il y a. Le PSG devra donc sans faire Di Maria (suspendu) et Verratti (blessure) pour l'ensemble du match face à l'Atalanta, et sans Mbappé au coup d'envoi.