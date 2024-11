Un champion du monde 98 fracasse Kylian Mbappé dans tous les sens

On n’avait pas attendu aujourd’hui pour savoir que Kylian Mbappé n’avait pas que des fans en France. Outre ses dernières sorties controversées, comme en septembre lorsqu’il avait indiqué que «l’avis des gens» sur les Bleus était le «cadet» ses soucis, ses dernières performances ne lui ont pas non plus permis de se réconcilier avec le public français. En octobre d’ailleurs, il avait fait le choix de faire une croix sur le rassemblement de l’Équipe de France, avec pour motif une blessure (il avait joué trois jours plus tôt avec le Real Madrid), et une volonté de se concentrer sur son nouveau club. Ce qui n’a pour le moment pas porté ses fruits, comme l’a rappelé dans un langage peu châtié le champion du monde 98, Lionel Charbonnier, hier sur RMC. «Il est nul, il (Deschamps) ne va pas l’appeler en Équipe de France. Il est nul ! capitaine ou pas capitaine», a-t-il lancé, estimant que ce choix de Deschamps de se passer de Mbappé répondait à une logique sportive.

«DD a déjà appelé des joueurs pas bons en club, ou remplaçants, mais en Équipe de france, les Giroud, Griezmann et compagnie, étaient toujours bons. Kolo Muani, il marque des débuts en Équipe de france, Mbappé n’en marque pas. Il est passé à côté de son Euro, avant ça, il n’a pas marqué énormément, il n’était pas bon non plus. Il est nul avec son club, pourquoi le ramener ? Si je sus DD, je ne le rappelle pas non plus. Si ça me choque ? Bah non ça ne me choque pas, absolument pas, tu n’es pas bon, tu ne vas pas en équipe de france, tu n’as pas de totem d’immunité. Qu’il se refasse la cerise, qu’il arrête de sortir en boîte, qu’il travaille. Qu’il ne soit pas mis sur le banc avec le Real parce que ça va lui pendre au nez. Mais quand c’est comme ça, tu te couches tôt et tu manges bien, ce n’est pas ce qu’il avait dit ?» Au moins, c’est clair.