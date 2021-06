Euro 2020 : l'égalisation de Benzema sur penalty

La suite après cette publicité

En difficulté face au Portugal, l'équipe de France a recollé au score, grâce à un penalty inscrit par Karim Benzema. La faute portugaise ? Une légère charge de Semedo sur Mbappé, lancé dans la surface par Paul Pogba. Karim Benzema a enfin inscrit son premier but dans un Euro, mais aussi depuis son retour en Bleu.

5 - Karim Benzema a inscrit son 1er but avec la France depuis le 8 octobre 2015, 5 ans et 258 jours auparavant, soit le plus grand écart entre 2 buts avec les Bleus depuis Didier Deschamps (presque 7 ans entre son 3e et 4e but, également contre le Portugal). Enfin. #PORFRA #FRA pic.twitter.com/JUONgY9nnf