Ligue 1 : l’OL s’impose contre Lille et revient à hauteur de l’OM

L’OL avait l’opportunité de réaliser une énorme opération ce dimanche avec la réception du LOSC. En cas de succès ce dimanche, les Lyonnais pouvaient reléguer les Dogues à sept points de retard et Rennes à huit unités de différence. Mieux encore, les hommes de Paulo Fonseca, qui restent sur neuf succès toutes compétitions confondues, pouvaient revenir à hauteur de l’OM, troisième de Ligue 1. Mais voilà, fallait-il encore battre Lille qui reste sur une qualification pour les barrages de Ligue Europa après un succès tardif face à Fribourg ce jeudi (1-0). Pour s’imposer devant son public, Fonseca alignait un 4-3-3 hybride avec les retours de Sulc et Abner dans le onze ainsi que la première titularisation de Noah Nartey au milieu de terrain. En face, Bruno Genesio a laissé Olivier Giroud sur le banc et Matias Fernandez-Pardo débutait sur le front de l’attaque.

Dans les premières minutes, Lyon a pris le contrôle du ballon. Sans Morton, forfait de dernière minute, et Tolisso, les Rhodaniens ont manqué de maîtrise dans l’entrejeu et les Lillois ont été plus conquérants sur les duels, à l’instar d’un Ayyoub Bouaddi en grande forme dans le premier acte. Alors que Dominik Greif a sauvé les siens sur une superbe parade réflexe (13e), l’OL a tenté de répondre sur une belle action collective conclue par une frappe timide d’Abner (15e). En difficulté techniquement et submergés par des Nordistes plus volontaires, les locaux ont pourtant ouvert le score peu après la demi-heure de jeu. Après un énorme rush solitaire jusqu’à la surface, Ruben Kluivert a trouvé Noah Nartey en retrait. Face à Ozer, la recrue hivernale des Gones n’a pas tremblé pour marquer sur son premier tir avec les Gones (1-0, 37e).

L’OL est resté concentré défensivement

Devant au tableau d’affichage malgré une qualité technique plus décevante qu’à l’accoutumée, l’OL a pu compter sur une belle assise défensive pour conserver cette avance au score. Au retour des vestiaires, malgré la pression lilloise, Lyon a longtemps pu conserver son avantage au score grâce à la solidité de Niakhaté, de Mata, mais surtout de Kluivert, dans un grand jour. Dans un second acte pauvre en occasions, Lille a longtemps attaqué sans vraiment avoir d’idées. L’entrée de Giroud peu après l’heure de jeu a apporté quelques solutions dans la surface, mais ces dernières ont été mal exploitées par l’attaque nordiste.

Lors du dernier quart d’heure, Lille a continué de pousser, mais il a manqué ce supplément d’âme et ce génie aux Dogues pour réellement inquiéter la défense lyonnaise très assidue et qui pouvait compter sur un Afonso Moreira généreux défensivement et inspiré de l’autre côté. En contre, Lyon a eu quelques situations, mais la frappe de Sulc était trop timide (73e) quand Endrick a loupé le cadre en frappant sûrement trop tôt (84e). Finalement, les Rhodaniens ont tenu bon et ont su trouver ce second souffle pour conserver cette victoire précieuse. Avec ces trois points, l’OL revient à hauteur de l’OM au classement et distance tous ses poursuivants pour la quatrième place.