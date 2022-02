OL : Ryan Cherki blessé face à Monaco

Inquiétude autour de Ryan Cherki, sorti sur blessure samedi soir lors de la défaite de l’OL à Monaco (2-0). L’attaquant de 18 ans a été touché au pied après un duel avec le défenseur monégasque Ruben Aguilar en fin de match. Le Français a quitté la pelouse en boitant, soutenu par le staff médical lyonnais.

Le jeune Lyonnais va passer des examens supplémentaires pour connaitre la nature de sa blessure et la durée d’une possible indisponibilité. « Ce n’est pas la cheville, je pense que c’est le pied. Il faut qu’il fasse une radio » a expliqué son coach Peter Bosz en conférence de presse d’après match. Depuis le début de la saison, l’international français U21 a disputé 20 matchs avec l’effectif pro de l’OL, inscrit deux buts et délivré trois passes décisives.