Clermont - OM : les notes du match

La dernière affiche du jour en Ligue 1, comptant pour la 23ème journée, voyait s’affronter Clermont et l’Olympique de Marseille au stade Gabriel-Montpied. Les Marseillais pouvaient venir mettre la pression sur le PSG après sa défaite à Monaco un peu plus tôt dans la journée (3-1). Néanmoins, les joueurs étaient invités à regagner les vestiaires et le coup d’envoi de la rencontre était reculé de plus de 40 minutes, les forces de l’ordre ayant dû intervenir aux abords de l’enceinte pour ramener le calme entre les supporters mais également afin de laisser les gaz lacrymogènes se dissiper.

Après une période d’observation entre les deux équipes, Samuel Gigot se ratait et Muhammed Cham se présentait face à Pau Lopez qui détournait le cuir mais Grejohn Kyei était là pour conclure (23e). L’attaquant était finalement signalé en position de hors-jeu par la VAR (24e). Juste avant la pause, Cham était sanctionné pour une faute de main dans la surface alors qu’il était dans le mur clermontois sur le coup franc botté par Ruslan Malinovskyi quelques minutes auparavant (43e).

Sanchez en patron

Alexis Sanchez se chargeait d’exécuter la sentence pour ouvrir le score dans cette rencontre (44e, 1-0). Dans la foulée, Aïman Maurer pénétrait dans la surface et frappait, tout en blessant sérieusement Samuel Gigot en retombant, et butait sur Pau Lopez qui avait bien bouché l’angle au premier poteau (45+1e). Issa Kaboré, entré sur le pré à la place de Mattéo Guendouzi au retour des vestiaires, tirait aux abords de la surface adverse et le cuir était dévié par Saîf-Eddine Khaoui et venait fracasser la barre transversale (49e).

Les Olympiens continuait de mettre la pression pour faire le break et c’est l’attaquant chilien du club phocéen qui s’offrait un doublé en fin de rencontre. Après une première tête, le ballon rebondissait sur la transversale et Alexis sanchez pouvait faire le break malgré la présence du gardien clermontois (81e, 2-0). Au classement, l’OM reprend sa deuxième place à Monaco et met la pression sur le PSG. Clermont, de son côté, stagne dans le ventre mou de la Ligue 1.

L’homme du match : Sanchez (7)

Une rencontre paradoxale qui porte aussi la marque des grands joueurs. Toujours aussi énergique sur le terrain, le Chilien n’a toutefois pas énormément pesé sur le front de l’attaque dans le jeu. Il a fait pas mal de mauvais choix dans la zone décisive. Au final, il fait la différence. D’abord en faisant preuve de sang froid pour transformer un penalty d’un contre-pied parfait juste avant la mi-temps (44e). Puis en s’acharnant pour s’offrir, de la tête, un doublé (81e). Remplacé par Vitinha (84e), qui a disputé son deuxième match avec l’OM.

Clermont Foot 63

Diaw (5) : rassurant sur sa première prise de balle, le gardien formé au PSG a été au chômage technique pendant les 40 premières minutes. Il a ensuite réalisé une belle manchette sur un coup-franc de Malinovskyi (41e), avant d’être pris à contre-pied sur le penalty de Sanchez (44e). En seconde période, il ne s’est pas endormi devant la platitude du spectacle, étant vigilant sur la frappe de Veretout (60e). Il réalise de nouveau un arrêt spectaculaire devant Sanchez (81e) mais s’incline sur la deuxième tentative du Chilien.

Ogier (4,5) : aligné à droite de la défense à 3, le capitaine auvergnat a livré une prestation disciplinée. Dans le ton d’entrée, à l’image de son tacle sur Clauss (11e), il a été le défenseur le moins en difficultés côté clermontois. Il a réalisé une intervention précieuse en pompier de service devant Sanchez (63e).

Wieteska (4) : solide en début de match, l’international polonais a ensuite traversé la rencontre sur une pente glissante. Il a souvent vu sa fébrilité rejaillir sur ses passes (68% de passes réussies), à l’image de sa relance catastrophique dans ses 20 mètres (48e). Il réalise en revanche une intervention déterminante devant Sanchez (77e).

Caufriez (3) : le défenseur belge a eu tendance à trop souvent se faire aspirer, laissant des trous béants dans son dos. Débordé trop facilement par Balerdi (11e), il a vécu un calvaire face aux appels incessants d’Ünder. Il est sorti sur blessure en début de seconde période. Remplacé par Cissé (58e), qui a offert quelques frayeurs à son équipe avec des prises de risques rarement justifiées.

Allevinah (4,5) : l’international gabonais a été l’animateur de son couloir en première période face à Clauss. Dans son rôle de piston, il s’est montré très appliqué et s’est offert une jolie chevauchée en solitaire (27e). Il a eu beaucoup plus de mal en seconde période face à l’intensité mise par Kaboré, à l’image de son tacle non-maîtrisé et sanctionné d’un carton jaune (52e).

Magnin (3,5) : titularisé avec Khaoui au milieu de terrain, le joueur issu du cru a livré une prestation mièvre. Face à l’intensité mise par Malinovskyi, il a peiné à exister et a même été averti pour une faute assez inutile (35e). Il s’est éteint au fil de la rencontre, jusqu’à disparaître dans les 20 dernières minutes.

Khaoui (4) : dans cette rencontre au parfum particulier pour lui - il a joué à l’OM pendant 5 saisons - l’international tunisien n’a pas vraiment existé. Pas toujours inspiré balle au pied, il s’est parfois précipité (5e) et aurait pu coûter un but à son équipe (18e). En seconde période, il s’est contenté de passes latérales, créant trop peu de décalages. Une prestation plus que neutre. Remplacé par Gonalons (82e).

Neto Borges (4) : si ses qualités de contre-attaquant sont évidentes, le latéral brésilien a peiné sur l’aspect défensif. Souvent pris dans son dos par Ünder, il a été l’auteur de plusieurs fautes inutiles (2e, 31e). Sur le deuxième but marseillais (81e), il est à nouveau spectateur sur son côté.

Cham (5) : aligné en soutien de Kyei, l’électrique gaucher a livré une prestation correcte dans l’ensemble. Au four et au moulin, il a été l’auteur d’une première frappe détournée par Lopez (13e), puis a récidivé sur le but refusé pour hors-jeu de Kyei (23e). Sur le plan défensif, il a multiplié les efforts, mais est malheureux sur le penalty qu’il concède de la main (42e). Il n’a pas baissé en régime en seconde période, aimantant les situations de son équipe. Il est bien la révélation clermontoise de cette saison. Remplacé par Rashani (70e).

Maurer (5) : titularisé pour la deuxième fois consécutive cette saison en Ligue 1, le joueur de 18 ans a montré des choses intéressantes. Dans son jeu sans ballon, le Marocain a respecté le plan de jeu à la lettre en prêtant souvent main forte à Borges. Il a également pu faire parler sa qualité technique à l’image de ses centres dangereux (29e, 54e), ou de son action en solitaire conclue par une frappe cadrée (45e). Un beau créateur en devenir. Remplacé par Bela (70e).

Kyei (3,5) : dans son rôle ingrat de premier rideau défensif, l’ancien Rémois a avalé les kilomètres, ne rechignant pas sur les efforts. Souvent esseulé lorsque ses coéquipiers ont tenté de le trouver dans le jeu aérien, il a vu Gigot, Kolasinac puis Bailly lui livrer un duel de tous les instants. Sur son but refusé pour hors-jeu (23e), il aurait dû faire preuve de plus de flair dans son placement. S’il a parfois pu s’en sortir grâce à sa puissance, il a galvaudé de nombreuses situations à cause de son déchet technique. Remplacé par Andric (82e).

Olympique de Marseille

Lopez (4) : ce n’est pas le meilleur match de l’Espagnol, qui n’a pas non plus commis l’irréparable. Il a fait le job face à Cham (13e) et Khaoui (45e+1). Sa sortie manquée aurait toutefois pu couter cher (29e), tout comme en seconde période (77e).

Gigot (4) : sa deuxième intervention ratée de la partie a conduit au but, heureusement refusé, des Clermontois (23e). On n’a pas vraiment retrouvé le guerrier salvateur des derniers matchs. Touché juste avant la mi-temps, il a été remplacé à la pause par Bailly (5). Le joueur prêté par Manchester United a apporté de la sérénité derrière, se montrant costaud dans les duels.

Balerdi (5) : plutôt rassurant dans la couverture et solide dans les duels (4/6), l’Argentin a réalisé une prestation correcte au stade Gabriel Montpied. Il n’a même pas hésité à apporter son soutien aux avant-postes balle au pied, à l’image de cette percée conclue par un centre terminant sa course dans les gants du gardien (39e). Averti à la 25e minute, il a été remplacé à la pause par Mbemba (5). L’ancien joueur de Porto a lui aussi fait ce qu’il avait à faire de manière propre. Physiquement, les Clermontois n’ont pas fait le poids face à lui.

Kolasinac (6) : le polyvalent défenseur marseillais a affiché un beau visage sur la pelouse de Clermont. À l’image de son gros retour décisif en première période (20e) et d’une intervention juste dans sa surface (37e), il a assuré défensivement (2 dégagements, 4 tacles) en apportant collectivement balle au pied (96% de passes réussies, 1 centre).

Ünder (5) : l’international truc n’a clairement pas livré sa meilleure prestation sous le maillot marseillais. Sans être mauvais, loin de là, il n’a pas non plus impressionné. Il a bien combiné avec Clauss en seconde période et multiplié les appels pour embêter les Clermontois, une fois qu’il a laissé le poste de piston à l’ancien Lensois. Il a aussi fait preuve d’une combativité à souligner dans une rencontre assez fermée. Remplacé par Ounahi (84e).

Rongier (6) : après sa prestation de haut vol au Vélodrome contre le PSG en Coupe de France, l’ancien Nantais a livré une bonne partie à Clermont. Très présent dans l’entrejeu, il a touché énormément de ballons et bien orienté le jeu. Il s’est aussi projeté quand il le fallait pour proposer des solutions à ses partenaires offensivement. Le capitaine de l’OM a tenu son rang.

Veretout (6) : un match très sérieux. L’international français, très actif dans son double pivot performant avec Rongier, a semblé partout sur le pré de Gabriel Montpied. Il a aussi beaucoup dézoné pour aider ses coéquipiers, faisant preuve d’une grosse débauche d’énergie.

Clauss (5) : dans un premier temps très peu en vue au cours des 45 premières minutes dans le couloir gauche, Clauss a connu une meilleure seconde période au retour des vestiaires en retrouvant le côté droit. Il a distillé de bons ballons, dont un décisif sur le but du break de Sanchez, et plus proposé offensivement.

Malinovskyi (5,5) : l’Ukrainien enchaîne. Positionné en soutien de Sanchez aux côtés de Guendouzi, puis d’Ünder, l’ancien joueur de l’Atalanta a eu du mal à régler la mire avec sa patte gauche (18e, 36e). Mais il s’est rattrapé en envoyant un bon coup franc provoquant le penalty transformé par Sanchez avant la pause (40e). Il a aussi distillé de bons ballons, ce que ses partenaires attendent de lui. Il a failli s’offrir un but du milieu de terrain (90+4).

Guendouzi (4) : une première mi-temps appliquée, avec une présence aérienne remarquée (2/2 duels remportés). Mais dans son rôle de milieu offensif derrière Sanchez, il n’a pas assez pesé, malgré une passe clé délivrée. L’ancien d’Arsenal a été remplacé à la pause par Kaboré (6,5). Le latéral droit prêté par Manchester City a trouvé la barre transversale d’entrée de jeu sur un tir lointain (49e). Il a apporté de l’envie et mis de l’impact dans les duels, effectuant une rentrée plus qu’intéressante. Il a sûrement gagné des points dans une rencontre particulière, étant le meilleur joueur de l’OM derrière le double buteur Sanchez.

Sanchez (7) : notre homme du match, voir ci-dessus.