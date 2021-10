Watford-Liverpool : les compositions officielles

Liverpool se déplace sur la pelouse de Watford dans le cadre du match d'ouverture de la 8e journée de Premier League. Deux dynamiques opposées vont s'affronter dans moins d'une heure à Vicarage Road : en effet, les Reds sont toujours invaincus en championnat cette saison, leur dernière défaite remontant au 3 mai dernier contre Fulham (0-1). Du côté des Hornets, c'est bien plus compliqué : le promu n'a connu la victoire qu'à une seule reprise sur ses cinq derniers matches face à un autre ancien pensionnaire de Championship la saison passée, Norwich (1-3).

Côté feuille de match, on débute avec le premier onze du nouveau coach Claudio Ranieri. Dans un 4-4-1-1, l'entraîneur italien continue de faire confiance à Foster dans les buts, mais préfère Cathcart à Sierralta en charnière centrale aux côtés de Troost-Ekong. Sur les couloirs, la paire Rose-Kiko enchaîne leur troisième titularisation ensemble. Le milieu de terrain était également inédit, avec Sarr-Kucka-Sissoko-Masina, juste derrière Hernandez et Dennis. Quant à Jürgen Klopp, il ne déroge pas de son 4-3-3 habituel, avec la présence de Kelleher dans les buts (Alisson étant à peine de retour de la sélection) et le retour d'Alexander-Arnold à droite de la défense centrale Van Dijk-Matip, tandis que Robertson occupe le flanc gauche. Le milieu est composé du trio Milner-Henderson-Keita, et offensivement, le trident classique Salah-Firmino-Mané.

Les compositions officielles :

Watford FC :

Foster - Kiko, Troost-Ekong, Cathcart, Rose - Sarr, Kucka, Sissoko, Masina - Cucho - Dennis

Liverpool FC :

Kelleher - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Henderson, Keita - Salah, Firmino, Mané