OM-Rennes : Amine Harit raconte sa belle soirée

Il aura été rayonnant ce soir et aura grandement contribué à la victoire de l’OM contre Rennes (2-0). Aligné dans l’entrejeu par Gennaro Gattuso, Amine Harit a réalisé une excellente prestation et a vu l’un de ses buts être finalement refusé en seconde période. Homme du match d’après la rédaction de FM, le milieu marocain montre qu’il est en progrès constant depuis sa longue absence de neuf mois suite à une grave blessure au genou. Et à l’instar de ses coéquipiers, l’ancien de Nantes a sûrement réalisé un match référence cette saison en Ligue 1. Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Prime Vidéo, le joueur de 26 ans a fait part de sa grande satisfaction.

La suite après cette publicité

«On va retenir un peu tout. C’est un match abouti, salue Harit. Il fallait prendre des points avec la victoire peu importe la manière. On retrouve un peu plus de confiance et de maîtrise, je suis très content du match de l’équipe. C’est un match sur lequel on va devoir s’appuyer. C’est notre meilleur match en championnat depuis le début de saison face à une très belle équipe de Rennes et de très bons joueurs. On va s’appuyer sur ce match pour préparer le match de mercredi (contre Lyon, ndlr). Mon but refusé ? C’est dommage, ça aurait pu être la petite cerise sur le gâteau. L’important n’était pas le but aujourd’hui, c’est que j’aide mon équipe à gagner. Mes stats m’importent peu aujourd’hui. c’est très dur pour moi d’enchaîner après neuf mois d’arrêts mais plus les matches passent, mieux je me sens.»