Manchester United : Rúben Amorim prépare déjà la saison prochaine

Présent en conférence de presse avant de défier Fulham en FA Cup, Rúben Amorim s’est exprimé sur les difficultés actuelles de Manchester United et a reconnu qu’il n’avait pas forcément les clés pour sortir de cette impasse. «Des garanties ? Nous ne les avons pas. Nous connaissons la situation du club», a tout d’abord avoué le technicien portugais.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «nous changeons beaucoup de choses dans notre effectif et dans le centre de formation. Nous travaillons sur tout pour l’avenir du club. Nous essayons de nous projeter la saison prochaine et nous devons le faire en tant que grand club». Pour rappel, les Red Devils pointent actuellement au 14e rang de Premier League.