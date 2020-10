Sadio Mané positif au covid-19

«Sadio Mane a été testé positif au COVID-19 et a été placé en quarantaine selon les réglementations en vigueur», explique Liverpool dans un communiqué. L'attaquant, qui a débuté et marqué lors de la victoire 3-1 de Liverpool, lundi face à Arsenal, a présenté des symptômes mineurs du virus mais se sent globalement en bonne santé, ont révélé les Reds.

«Cependant, comme avec Thiago Alcantara, le Liverpool Football Club suit - et continuera de - suivre tous les protocoles relatifs au COVID-19 et Mané s'auto-isolera pendant la période de temps requise,» précise le club. Soit dix jours. Liverpool se déplacera donc sans son attaquant sénégalais sur la pelouse d'Aston Villa, dimanche.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.