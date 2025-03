Habib Beye rend hommage à Luis Enrique

Le PSG s’est incliné hier en 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool 1-0 malgré son ultradomination des débats. Il aura fallu un immense Allison et un but fatal d’Harvey Elliott en fin de rencontre pour dégoûter les Parisiens. La qualification se complique et c’est malheureusement l’essentiel à retenir au lendemain de cette défaite, même si l’ensemble des observateurs reconnaît la grande qualité de jeu des hommes de Luis Enrique. Avant d’affronter le club de la capitale samedi prochain au Roazhon Park (17h), Habib Beye a rendu hommage à son prochain adversaire en conférence de presse d’avant-match. Il félicite notamment le technicien espagnol d’avoir réussi à faire jouer son équipe de cette manière et souhaite s’en inspirer pour la suite.

«Il maîtrise beaucoup d’aspects du jeu, il a la volonté de voir son équipe être imprévisible, et de jouer dans plusieurs animations. C’est une énorme force. Il a pu être remis en question dans ses adaptations constantes et voir qu’il arrive dans un quasi-aboutissement exceptionnel à regarder, encense l’entraîneur rennais. Cette équipe peut jouer dans beaucoup de systèmes, s’adapter et ce phénomène d’imposer son jeu a été très important hier. C’était quand même Liverpool en face et on n’a pas reconnu l’équipe qu’on voit en Premier League ou en Ligue de Champions. Ça prouve à quel point cette équipe peut avoir du contrôle, de changer les intentions des équipes contre qui elle joue. Ce phénomène d’imposition a été constant pendant 95 minutes. Le PSG a été souverain dans tout ce qu’il a proposé. Ces entraineurs-là sont inspirants car ils ont la faculté de maîtriser plusieurs aspects du jeu. (…) Je n’ai pas d’ambition à le copier, je veux juste incarner mes idées.»

