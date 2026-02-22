Serie A : l’AC Milan chute à San Siro contre Parme !

L’AC Milan a subi une nouvelle désillusion à domicile face à Parme, s’inclinant (0-1) à San Siro dans le cadre de la 26e journée de Serie A. Les Rossoneri, qui avaient longtemps dominé les débats en première période sans réussir à trouver la faille, ont vu leur adversaire ouvrir le score à la 80e minute grâce à Troilo, profitant d’un moment de flottement dans la défense milanaise. Malgré la présence de stars comme Rafael Leão et Christian Pulišić, Milan n’a jamais réussi à convertir sa domination en occasions franches, et Parme a su contenir les attaques locales jusqu’au coup de sifflet final.

Le coach milanais Landucci, qui remplaçait Allegri au pied levé après la suspension de l’entraîneur italien, avait aligné une formation en 3-5-2 avec Maignan dans les cages, épaulé par Tomori, De Winter et Bartesaghi en défense, tandis qu’au milieu, Modrić et Loftus-Cheek tentaient d’organiser le jeu. D’ailleurs, cette rencontre est marquée par la sortie sur civière du milieu anglais, transporté en urgence à l’hôpital. Dirigé par Carlos Cuesta, Parme a évolué dans un système similaire, mais plus compact, avec Troilo et Britschgi apportant le danger offensif. Cette victoire permet à Parme de s’éloigner de la zone rouge, tandis que Milan doit rapidement se reprendre pour rester en course au titre, alors que le rival milanais a déjà 10 points d’avance.