OL : le coup de gueule de Rudi Garcia contre ses joueurs

La suite après cette publicité

Douzième du classement de Ligue 1 avant son déplacement à Lorient, l'Olympique Lyonnais se devait de faire un bon résultat en terres bretonnes. En effet, depuis son large succès face à Dijon le 28 août dernier (4-1), le club de Jean-Michel Aulas a enchaîné deux matches nuls (contre Bordeaux et Nîmes) et une défaite (face à Montpellier). De quoi reléguer les Gones à huit longueurs de la tête du championnat.

Pour une équipe n'ayant que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer cette saison, le bilan est plus que moyen. Mais encore une fois, les hommes de Rudi Garcia n'ont pas su se montrer décisifs. Menés au score par les Merlus peu après l'heure de jeu, les Lyonnais ont dû compter sur un exploit de Léo Dubois pour ramener le point du nul de Lorient (1-1) au terme d'un match très pauvre côté rhodanien. Et ça n'a pas plu à Rudi Garcia, même si ce dernier prend la responsabilité d'une mauvaise composition de départ.

Rudi Garcia n'est pas content

«On ne peut pas se contenter de ce point. On n'a pas fait un bon match. La première période a été insignifiante, je la prends pour moi. Je me suis trompé de composition d'équipe et de système. Par contre, en deuxième, on n'a pas fait mieux que 1-1. On a fait une erreur sur le but qu'on encaisse. On a fait trop peu. C'est le latéral droit qui marque. Dans les relations, dans l'investissement individuel pour le collectif, ce que je souligne fortement cet an-ci, c'est trop peu. C'est encore deux points de perdus. C'est encore un départ diesel qui ne me convient pas du tout», a-t-il indiqué, avant d'ajouter que les départs massifs survenus depuis la fin du Final 8 à Lisbonne et la reprise ne doivent pas servir d'excuse.

«On n'a pas d'excuse. Ce n'est pas plus le mercato que les décisions défavorables. On doit avoir plus de points. Jusqu'à aujourd'hui, le contenu a été bon. Aujourd'hui, il a été correct, juste en deuxième période. S'il suffit, pour ne pas perdre contre Lyon, de jouer à douze derrière pour prendre des points, ça ne va pas du tout. Je ne l'explique pas. Il va falloir qu'on se prépare à enfin gagner. C'est pas logique de faire trois nuls sur les quatre derniers matches. Ce n'est pas satisfaisant du tout. Il faut regarder les choses en face, se les dire et corriger le tir». Et l'OL va devoir agir vite parce que le prochain rendez-vous en Ligue sera le choc face à l'OM.