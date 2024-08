OL - Strasbourg : Malick Fofana heureux d’avoir aidé son équipe

Chacune de ses entrées sont décisives. Avec l’OL, Malick Fofana n’en finit plus d’impressionner. Toujours aussi percutant, l’ailier belge n’arrête pas de briller avec Lyon mais n’arrive toujours pas à être titularisé par Pierre Sage. Ce vendredi face à Strasbourg, le natif d’Alost a encore été décisif avec une passe décisive pour Gift Orban.

La suite après cette publicité

Interrogé à l’issue de la rencontre, le joueur de 19 ans a fait part de sa joie à l’idée d’avoir aidé son équipe au micro de DAZN : «On avait besoin de ça. J’ai juste fait mon job. Je veux juste aider l’équipe et je suis très content. On avait besoin de fraîcheur et remporter ce match avec un 4-3 ça fait du bien.»