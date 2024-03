Real Madrid : Kylian Mbappé a plombé les plans d’Erling Haaland

Dans le duel à distance opposant Kylian Mbappé (25 ans) à Erling Haaland (23 ans), le Français prend l’avantage à tous les niveaux. Auteur de 34 buts en 34 matches toutes compétitions confondues, le joueur du Paris Saint-Germain fait mieux pour l’instant que le Norvégien, qui a inscrit 29 buts en 30 rencontres cette saison. Il faut tout de même préciser que la star de Manchester City a manqué quelques rencontres à la suite d’une blessure. Sur le terrain du mercato, le Bondynois a aussi éclipsé Haaland puisque c’est lui qui rejoindra la Real Madrid cet été. Un club qui fait rêver les deux joueurs.

Un message destiné à Madrid

En fin de contrat au PSG, Mbappé a choisi de signer libre au sein de la Casa Blanca comme annoncé sur notre site. De son côté, l’ancien joueur du Borussia Dortmund, lié aux Merengues depuis un certain moment, n’a pu qu’observer tout cela de très loin. Mais cette semaine, il a décidé de faire passer quelques messages aux Madrilènes sur un terrain que maîtrise parfaitement KM7 : la communication. De passage en conférence de presse, le joueur de 23 ans a évoqué sa saison et son retour en forme. Rien de bien fou jusque là. Mais quand les journalistes l’ont questionné sur son avenir et le Real Madrid, il a décidé de se lâcher à sa façon.

«Je suis vraiment heureux, surtout avec les gens qui m’entourent. Le manager, les directeurs, le conseil d’administration, c’est un groupe de personnes extraordinaires. Je suis vraiment heureux, je dois le dire. Je le dis maintenant, ça fera probablement les gros titres. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve demain mais je suis heureux. Vous pouvez écrire ceci mais vous devez aussi écrire tout ce que j’ai dit avant. Je suis heureux.» Sa déclaration sur son futur a fait l’effet d’une bombe. Haaland a clairement laissé la porte entrouverte à un départ. Et pour toute la presse anglaise, cette porte le mènera à Madrid.

Haaland ne veut que la Casa Blanca

En Espagne aussi ses déclarations ne sont pas passées inaperçues. El Chiringuito a expliqué que le Norvégien cible la Casa Blanca dans un avenir plus ou moins proche. Problème, il est sous contrat jusqu’en 2027 avec les Skyblues, qui aimeraient d’ailleurs lui offrir une prolongation de contrat. Mais il a toujours des clauses lui permettant de signer dans un club (hors Premier League) pour un montant un peu plus abordable. Une somme qui diminue d’ailleurs année après année. Si jamais il devait prolonger son bail, Haaland intégrerait de nouvelles clauses particulières. Mais nous n’en sommes pas encore là.

D’autant que le joueur veut garder toutes les portes ouvertes pour rejoindre un jour le club de ses rêves. Ce vendredi, AS fait un point sur ce dossier. Concernant sa sortie médiatique, la publication espagnole confirme qu’elle était préméditée et clairement adressée aux Merengues. Le joueur a toujours le club de Florentino Pérez en tête assure AS, qui ajoute que "cette opération est toujours d’actualité". Le voir revêtir un jour la tunique blanche n’est donc pas impossible. D’autant que son agent, qui a de bonnes relations avec la direction, a été aperçue à plusieurs reprises à Madrid.

Mbappé a bouleversé son plan

Mais AS indique que l’arrivée de Mbappé a changé pas mal de choses. Après la confirmation du prochain départ de KM7 du PSG, Haaland a vécu cela comme "un véritable coup dur". Il espérait pouvoir rejoindre Madrid d’ici 2025. Son idée était de faire trois saisons à Man City avant de s’en aller. Le Real Madrid, qui s’est renseigné sur les conditions d’un départ du Cyborg, avait d’ailleurs été mis au courant lors des échanges entre les deux camps. Avec la signature du capitaine de l’équipe de France, les plans d’Erling Haaland tombent à l’eau. Du moins, pour le moment.

En effet, le club ibérique va devoir assumer financièrement l’arrivée de Kylian Mbappé, qui touchera un salaire plus ou moins équivalent à celui de Jude Bellingham. En revanche, il faudra débourser quelques millions pour les diverses primes. Il faudra prendre cela en compte si jamais le Real Madrid veut recruter Haaland à l’avenir. Le Norvégien touche un gros salaire à Manchester et surtout, il dispose de 100% de ses droits à l’image. Ce qui est un dossier épineux à Madrid, où le club a pour habitude de faire 50/50 avec les joueurs. Mbappé devrait toucher entre 70 et 90% de ses droits. Un tel accord pourrait donc être envisageable pour Haaland. Un footballeur qui a toujours Madrid dans le cœur et dans la tête.