BL : le Bayern déroule, Dortmund suit, Gladbach accroché

Leader de Bundesliga, le Bayern Munich voulait confirmer sa bonne forme et mettre son plus proche poursuivant, le RB Leipzig, provisoirement à dix points. Cela n'a pas manqué pour le Rekordmeister qui s'est joué du TSG Hoffenheim. Dominateurs dans le jeu, les joueurs d'Hans-Dieter Flick ont pris les devants grâce à Jérôme Boateng (32e) avant que Thomas Müller double la mise (43e). Pensant avoir fait le plus dur, le Bayern Munich se faisait surprendre par Andrej Kramaric avant la pause (44e). Mais la machine n'était pas enrayée et Robert Lewandowski inscrivait son 24e but de la saison (57e). Serge Gnabry se joignait à la fête (63e) avant que Benjamin Pavard marque, mais son but était refusé par l'arbitrage vidéo (71e). Un match de patron pour le Bayern Munich qui s'impose 4-1 et file déjà vers le titre.

La concurrence est déjà mise à mal, mais le Borussia Dortmund n'a pas lâché malgré un match compliqué pour Augsbourg. André Hahn a vite ouvert le score (10e) et les Marsupiaux ont tenté de revenir. Erling Braut Haaland a manqué un penalty (21e), mais ce n'était que partie remise avec l'égalisation de Thomas Delaney (26e). En seconde période, Jadon Sancho (63e) a donné l'avantage aux siens avant qu'un but contre son camp de Felix Uduokhai (76e) confirme la victoire 3-1 du BvB. Au classement, le Borussia Dortmund remonte à la quatrième place et profite du faux pas du Borussia Mönchengladbach (7e), accroché par l'Union Berlin (8e). Dans les autres matches, l'Eintracht Francfort a dominé le Hertha Berlin (3-1) et grimpe à la troisième place tandis que la lanterne rouge, Schalke 04, a été accroché par le Werder Brême (1-1). Les Knappen sont à sept points du barragiste, le FC Cologne, et neuf longueurs de l'Arminia Bielefeld, le premier non relégable.

Les matches de l'après-midi :

Bayern Munich 4-1 Hoffenheim : Boateng (32e), Müller (43e), Lewandowski (57e) et Gnabry (63e) pour le Bayern; Kramaric (44e) pour Hoffenheim

Borussia Dortmund 3-1 Augsbourg : Delaney (26e), Sancho (63e) et Uduokhai (76e csc) pour Dortmund; Hahn (10e) pour Augsbourg

Eintracht Francfort 3-1 Hertha Berlin : Silva (68e et 90+5 sp) et Hinteregger (85e) pour l'Eintracht; Piatek (66e) pour le Hertha

Union Berlin 1-1 Borussia Mönchengladbach : Knoche (31e) pour l'Union; Pléa (59e) pour Gladbach

Werder Brême 1-1 Schalke 04 : Mohwald (77e) pour le Werder; Mascarell (38e) pour Schalke 04

Le classement de la Bundesliga