Le Bayern Munich pense aussi à Mike Maignan !

Le Bayern Munich va officiellement lancer sa saison ce week-end avec la Supercoupe d’Allemagne face au RB Leipzig sans avoir réglé son plus gros problème actuel : le poste de gardien. Manuel Neuer est toujours en phase de reprise après sa grosse blessure à la jambe, mais les derniers échos indiquent que l’emblématique portier bavarois est encore très loin d’un retour.

Que faire alors ? Recruter une doublure en attendant le retour de Neuer ou faire le pari de prendre un numéro 1 ? La question n’est pas facile à répondre. Le Suisse Yann Sommer n’a, en tout cas, pas souhaité attendre pour savoir à quelle sauce il allait être mangé puisqu’il a filé à l’Inter. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été cités : Geronimo Rulli (Ajax), Yassine Bounou (Séville FC) ou encore Kepa Arrizabalaga (Chelsea).

Le Bayern ne s’interdit rien

Le portier des Blues semblait d’ailleurs être en pole position. Une chose est sûre : les Londoniens lui ont ouvert la porte en grand. Mais Sport Bild nous révèle ce matin deux informations importantes. La première, c’est que le Bayern réfléchit à enrôler un gardien sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une formule qui permettrait d’avoir un renfort à moindre coût, tout en se laissant le temps de voir comment Neuer évolue. Et si les nouvelles venaient à être mauvaises pour lui, la recrue pourrait ainsi être définitivement recrutée l’an prochain.

La deuxième, c’est que Munich ne s’interdit pas de viser des noms plus cotés que les trois cités ci-dessus. En effet, le Bayern a dans son viseur le phénomène portugais du FC Porto, Diogo Costa (23 ans) et surtout le Français de l’AC Milan, Mike Maignan (28 ans) ! Sous contrat avec les Rossoneri jusqu’en 2026, l’ancien Lillois est devenu un cadre intouchable du club lombard et l’un des gardiens les plus appréciés d’Europe. Maignan possède surtout un profil qui plait au Bayern, à savoir celui d’un gardien très habile avec ses pieds, notamment pour les relances. Reste maintenant à savoir, si Maignan peut être intéressé de rejoindre certes un très grand club d’Europe, mais avec l’ombre de Neuer planant constamment au-dessus de sa tête.