Monaco-Toulouse : les compositions officielles

La 22e journée de Ligue 1 se poursuit avec l’AS Monaco qui accueille le Toulouse FC au stade Louis-II (coup d’envoi 15h, un match à suivre en direct sur FM). L’ASM (4e, 38 pts) s’est relancée le week-end dernier en remportant le derby face à Nice (3-2) et peut prendre la deuxième place du championnat en cas de succès ce dimanche. De son côté, le TFC est dans le dur. 14es de L1, les Toulousains n’ont qu’un point d’avance sur Lorient, barragiste, et sortent d’une défaite au Benfica (1-2) au bout du temps additionnel en Ligue Europa.

Pour cette rencontre, Adi Hutter compte de nombreux absents. Ben Yedder, Golovin et Magassa sont suspendus alors que Caio Henrique, Diatta, Embolo et Vanderson sont blessés. Hutter confirme le 4-3-3 aperçu à Nice avec un entrejeu Zakaria, Camara et Fofana. Kehrer se retrouve à droite de la défense. Devant, Balogun est titularisé avec Akliouche et Minamino sur les côtés. Côté TFC, Martinez Novell a son lot d’absents également puisque Suazo est suspendu tandis que Aboukhlal et Genreau sont blessés. Il opte donc pour un 3-4-3 avec une charnière Costa, Nicolaisen, Mawissa. Casseres et Sierro vont évoluer dans l’entrejeu alors que Kamanzi et Diarra seront pistons. Devant, Dallinga est soutenu par Gboho et Magri.

Les compositions officielles :

Monaco : Kohn – Kehrer, Maripan, Salisu , Jakobs – Zakaria, Camara, Fofana – Akliouche, Balogun, Minamino.

Toulouse : Restes – Costa, Nicolaisen, Mawissa – Kamanzi, Casseres, Sierro, Diarra – Gboho, Dallinga, Magri.