Menu Rechercher
Commenter 18
Ligue 1

PSG : Dro Fernandez pourrait débuter face à Rennes !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Dro Fernández @Maxppp
Rennes PSG
betclic
1 6.40 N 5.25 2 1.38 Bonus 100€

Une acclimatation rapide. Arrachée au nez et à la barbe du FC Barcelone lors du mercato d’hiver, la pépite espagnole Dro Fernandez a fait ses grands débuts avec le PSG lors du Classique face à l’OM. Et s’il n’a eu qu’une dizaine de minutes pour s’illustrer, le jeune milieu de 18 ans a été plutôt convaincant. Face à Rennes ce vendredi, Dro Fernandez pourrait profiter de la blessure de Senny Mayulu pour connaitre sa première titularisation en Ligue 1. Luis Enrique a en tout cas ouvert la porte à cette idée.

La suite après cette publicité

«S’il peut débuter demain avec la blessure de Mayulu ? Oui on est ouverts à utiliser les joueurs qu’on a dans l’équipe. On aime faire et voir les entraînements pour voir si les joueurs sont prêts. La compétition est bien sûr plus importante que l’entraînement, mais c’est un moment particulier pour nous. Les blessures permettent de tester certains joueurs aussi et on s’adapte après.» Réponse ce vendredi soir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (18)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Dro Fernández

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Dro Fernández Dro Fernández
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier