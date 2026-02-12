PSG : Dro Fernandez pourrait débuter face à Rennes !

Une acclimatation rapide. Arrachée au nez et à la barbe du FC Barcelone lors du mercato d’hiver, la pépite espagnole Dro Fernandez a fait ses grands débuts avec le PSG lors du Classique face à l’OM. Et s’il n’a eu qu’une dizaine de minutes pour s’illustrer, le jeune milieu de 18 ans a été plutôt convaincant. Face à Rennes ce vendredi, Dro Fernandez pourrait profiter de la blessure de Senny Mayulu pour connaitre sa première titularisation en Ligue 1. Luis Enrique a en tout cas ouvert la porte à cette idée.

«S’il peut débuter demain avec la blessure de Mayulu ? Oui on est ouverts à utiliser les joueurs qu’on a dans l’équipe. On aime faire et voir les entraînements pour voir si les joueurs sont prêts. La compétition est bien sûr plus importante que l’entraînement, mais c’est un moment particulier pour nous. Les blessures permettent de tester certains joueurs aussi et on s’adapte après.» Réponse ce vendredi soir.