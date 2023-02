Bundesliga : le Bayern Munich gifle l’Union Berlin et reprend le trône de leader

La 22ème journée de Bundesliga se terminait ce dimanche avec une confrontation particulièrement alléchante entre le second et le troisième du championnat allemand avant le coup d’envoi de la rencontre. Le Bayern Munich recevait l’Union Berlin dans son antre avec l’espoir de repasser devant le Borussia Dortmund en cas de victoire. Malgré la neige, les Bavarois se montraient tout de suite dangereux en attaque avec de nombreuses tentatives dont un beau raté de Thomas Müller en très bonne position qui marchait sur le ballon dans la surface adverse (5e).

La suite après cette publicité

Les vagues bavaroises continuaient de s’abattre sur la défense berlinoise mais il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir le score évoluer. Bien organisés défensivement pour museler les Berlinois sur leurs rares actions offensives, les joueurs de Julian Nagelsmann trouvaient finalement la faille après un centre téléguidé de Kingsley Coman sur la tête d’Eric Choupo-Motting (31e, 1-0). Quelques minutes plus tard, le passeur se muait en buteur pour faire le break après avoir dribblé le gardien adverse et tiré dans le but vide (40e, 2-0). Juste avant la pause, Jamal Musiala participait également à la fête en étant à la conclusion d’une beau mouvement collectif (45e+1, 3-0).

À lire

Bayern Munich : Sadio Mané de retour à la compétiton

Le Bayern s’impose sans forcer son talent

En deuxième période, les Bavarois revenaient sur le pré avec les mêmes intentions. Alphonso Davies butait dans un premier sur Frederik Rönnow (48e) puis Jamal Musiala loupait le cadre de quelques centimètres (50e). Malgré la petite réaction des Berlinois symbolisée par le tir contré de Sheraldo Becker, les Bavarois continuaient leur marche en avant et Kinglsey Coman se montrait une nouvelle fois aux avants postes. Après une superbe passe du Français pour son capitaine, Thomas Müller, dans un angle fermé, tombait sur le portier danois de l’Union (62e).

La suite après cette publicité

Peu après l’heure de jeu, Julian Nagelsmann décidait de faire souffler Kingsley Coman et Sadio Mané faisait son retour à la compétition pour les 30 dernières minutes de la rencontre (65e). L’attaquant sénégalais ne tardait d’ailleurs pas à se montrer. Après avoir parfaitement fixé la défense adverse dans la surface, il servait Thomas Müller qui se cassait une nouvelle fois les dents sur Frederik Rönnow (71e). Malgré toute la bonne volonté des attaquants bavarois, le score ne bougeait plus jusqu’au coup de sifflet final. Grâce à ce large succès, le Bayern reprend son trône au Borussia Dortmund mais envoie également un message fort à la concurrence. Le PSG est prévenu à dix jours de retrouver l’ogre bavarois en Ligue des Champions pour le match retour des huitièmes de finale.