Une grande bagarre entre ultras du PSG a éclaté ?
Une violente altercation aurait éclaté entre ultras parisiens après le match contre Metz (3-0), près de la Fontaine d’Auteuil. En effet, environ 80 supporters du PSG, composés de membres d’un groupe ressemblant à « K-Soce » et d’un collectif proche d’« Urban Paris », auraient tendu une embuscade à une vingtaine de personnes supposément affiliées à « Parias Cohortis », un autre groupe du même collectif.
La confrontation aurait été particulièrement violente et plusieurs membres de « Parias Cohortis » auraient été hospitalisés. Les circonstances exactes restent floues, mais l’incident souligne une nouvelle fois les tensions entre groupes ultras parisiens et les risques liés aux débordements en marge des matchs.
