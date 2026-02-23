Menu Rechercher
Une grande bagarre entre ultras du PSG a éclaté ?

Une violente altercation aurait éclaté entre ultras parisiens après le match contre Metz (3-0), près de la Fontaine d’Auteuil. En effet, environ 80 supporters du PSG, composés de membres d’un groupe ressemblant à « K-Soce » et d’un collectif proche d’« Urban Paris », auraient tendu une embuscade à une vingtaine de personnes supposément affiliées à « Parias Cohortis », un autre groupe du même collectif.

21.02.2026🇫🇷 80 Paris ultras, made up of K-Soce team and Urban Paris, carrying iron bars, set up an ambush near the Fontaine d'Auteuil after the match, outside the stadium, against 20 members of Parias Cohortis (a group from the same collective). Several Parias members ended up in the hospital

La confrontation aurait été particulièrement violente et plusieurs membres de « Parias Cohortis » auraient été hospitalisés. Les circonstances exactes restent floues, mais l’incident souligne une nouvelle fois les tensions entre groupes ultras parisiens et les risques liés aux débordements en marge des matchs.

