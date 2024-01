L’OL a proposé le poste d’entraîneur au coach de Girona !

C’est une information surprenante que dévoile le quotidien Mundo Deportivo ces dernières heures. On apprend ainsi que l’Olympique Lyonnais aurait récemment sondé Michel, l’entraîneur de Girona, pour lui proposer le poste d’entraîneur. Newcastle aurait aussi fait une approche similaire pour le tacticien espagnol de 48 ans, acclamé par la critique de l’autre côté des Pyrénées.

Il a cependant, sans trop de surprise, refusé l’OL comme Newcastle. Il n’a aucune intention de partir et espère aller le plus loin possible avec l’écurie catalane, actuellement co-leader du championnat espagnol avec le Real Madrid. Il compte même aller au bout de son contrat qui va jusqu’en 2026. Mais c’est plutôt curieux que la direction de l’OL, club très mal embarqué en championnat, ait pensé pouvoir récupérer, en cours de saison, l’entraîneur d’une équipe jouant le titre…