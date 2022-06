L'OM s'offre 3 recrues

La suite après cette publicité

Annoncé ces dernières heures, le transfert de Jelle Van Neck (18 ans) du côté de l'Olympique de Marseille est désormais officiel. Le gardien belge s'est engagé pour cinq saisons avec les Olympiens et vient donc assurer la relève derrière Steve Mandanda et Pau Lopez.

Le jeune portier de 18 ans, qui évoluait avec le Club Bruges, devrait dans un premier temps être mis à disposition des U19. Une bonne nouvelle pour l'OM, qui plus est à l'heure où Simon Ngapandouetnbu, actuel troisième gardien, devrait partir en prêt à Valenciennes. Le milieu de terrain turc Bartug Elmaz et l'ailier camerounais François Régis Mughe débarquent eux aussi à l'OM et passeront dans un premier temps par la case réserve.